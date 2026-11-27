Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle'de İlbay Sokak ile Süle Sokak'ın kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belgin T. (35) idaresindeki 16 AV 050 plakalı otomobil, Mikail D. (41) yönetimindeki 26 ADL 263 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu. Kazada sürücüler Belgin T. ile Mikail D.'nin yanı sıra 16 AV 050 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Eda G. (32), P.T. (6), A.T. (4), E.G. (4) ve E.G. (2) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımı ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.