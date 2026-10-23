Bursa İnegöl'de köfteci çatısından düşen 65 yaşındaki çatı ustası yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden 65 yaşındaki çatı ustası yaralandı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırıma düşen usta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cuma Mahallesi Belediye Meydanı Sokak'ta faaliyet gösteren bir köftecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı aktarma işi için merdivenle işyerinin çatısına çıkan 65 yaşındaki Ahmet D., çalışma yaptığı sırada bir anda dengesini kaybetti.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırım üzerine düşen usta, yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.