Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı

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Bursa İnegöl\'de motosiklet kazasında yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
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Bursa İnegöl\'de motosiklet kazasında yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
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İnegöl'de saat 21.00 sıralarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan anne ve oğlu yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hamza B. (22) yönetimindeki 16 DAG 83 plakalı otomobil, Gürbüz Sokak'tan caddeye çıkış yapan Paşhali B. (18) idaresindeki 16 BLD 934 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Paşhali B. ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Hanifa B. (37) yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı anne ve oğlunun bir zincir markette uygulanan indirim kampanyasından alışveriş yaparak aldıkları gıda ürünlerini evlerine götürdükleri öğrenildi. Ağır yaralanan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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