Bursa İnegöl\'de motosikletin çarptığı yaya ve 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaya ile 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan S.S. (17) yönetimindeki 16 BZT 546 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yunus A.'ya (29) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ile devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.