Bursa İnegöl'de operasyonda 224 sentetik ecza ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de operasyonda 224 sentetik ecza ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı

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Bursa İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonda 224 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı; adli işlemler sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan S.E. isimli şahsın üzerinde 4 kutu halinde toplam 224 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.E. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de operasyonda 224 sentetik ecza ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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