Bursa İnegöl\'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fahri İ. (55) yönetimindeki 16 T 5535 plakalı ticari taksi, aynı istikamette ilerlediği sırada U dönüşü yapmak isteyen Zehra B. (24) idaresindeki 16 ZE 017 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Hakan D. (34) ile otomobilde bulunan Esma E. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.