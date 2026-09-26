Bursa İnegöl'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Bursa İnegöl\'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akpınar Caddesi'nde U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile ticari taksi çarpıştı. Kazada takside yolcu olarak bulunan 1 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fahri İ. (55) yönetimindeki 16 T 5535 plakalı ticari taksi, aynı istikamette ilerlediği sırada U dönüşü yapmak isteyen Zehra B. (24) idaresindeki 16 ZE 017 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Hakan D. (34) ile otomobilde bulunan Esma E. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAkpınarİnegölGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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