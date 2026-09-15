Bursa Karacabey\'de kontrolden çıkan kamyonet ağaçlara çarptı, kaza maddi hasarla atlatıldı

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacabey ilçesi Karasu yol ayrımında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.