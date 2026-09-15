Bursa Karacabey'de kontrolden çıkan kamyonet ağaçlara çarptı, kaza maddi hasarla atlatıldı
Bursa'nın Karacabey ilçesi Karasu yol ayrımında kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı, kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karacabey ilçesi Karasu yol ayrımında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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