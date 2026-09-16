Bursa Karacabey'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü hafif yaralandı

Bursa Karacabey\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü hafif yaralandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam saatlerinde 14 Eylül Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 14 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa Karacabey'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika

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