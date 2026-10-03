Bursa Keles\'te ormanlık alandaki duman ihbarına helikopter de sevk edildi

Bursa'nın Keles ilçesinde Kemaliye ile Yazıcıbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Keles ilçesi Kemaliye Mahallesi ile Yazıcıbaşı Mahallesi arasında bulunan ormanlık alandan duman yükseldiği yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 2 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 araç sevk edildi.

Yangına müdahale için de 1 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.