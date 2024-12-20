Bursa Metroda Kalp Krizi

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Bursa'da metroda kalp krizi geçiren bir kişi, çevredekilerin ilk müdahalesi sonrası hayata dönerken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Müdahale sebebiyle tren seferleri bir süre durduruldu.

Bursa metroyla seyahat eden bir kişi seyir halindeyken Nilüfer ilçesi Beşevler istasyonunda aniden fenalaştı. Bir anda yere düşen kişiyi görenler hemen yardıma koştu. Metro seferlerini durduruldu. Mesaiden dönen bir kadın itfaiyeci kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahalede bulundu. İlk yardım bilen bu kişi, kalbi duran adama kalp masajı yaptı. Dakikalar süren müdahale sonrası kalbi tekrar çalışan adam sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle, hemen ambulansa alındı. Çevredeki en yakın hastaneye götürülen kişinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yaşanan olayda ilk müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Müdahale esnasında metro seferleri bir süre aksadı. - BURSA