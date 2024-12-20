Bursa Metroda Kalp Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa Metroda Kalp Krizi

Bursa Metroda Kalp Krizi

Bursa'da metroda kalp krizi geçiren kişi, ilk müdahale ile hayata döndü, durumu ağır.

20.12.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da metroda kalp krizi geçiren bir kişi, çevredekilerin ilk müdahalesi sonrası hayata dönerken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Müdahale sebebiyle tren seferleri bir süre durduruldu.

Bursa metroyla seyahat eden bir kişi seyir halindeyken Nilüfer ilçesi Beşevler istasyonunda aniden fenalaştı. Bir anda yere düşen kişiyi görenler hemen yardıma koştu. Metro seferlerini durduruldu. Mesaiden dönen bir kadın itfaiyeci kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahalede bulundu. İlk yardım bilen bu kişi, kalbi duran adama kalp masajı yaptı. Dakikalar süren müdahale sonrası kalbi tekrar çalışan adam sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle, hemen ambulansa alındı. Çevredeki en yakın hastaneye götürülen kişinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yaşanan olayda ilk müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Müdahale esnasında metro seferleri bir süre aksadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kalp Krizi, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa Metroda Kalp Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Metroda Kalp Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.