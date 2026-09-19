Bursa Mudanya\'da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü minibüsle çarpışıp ağır yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBR 595 plakalı 200 cc motosikleti kullanan aday sürücü M.Y., Bursa'dan Mudanya istikametine seyir halindeyken, 16 M 8069 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise metrelerce sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücünün ilk kontrollerinde vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edildi. Minibüs sürücüsü B.S. kazayı yara almadan atlatırken, yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsün kaza sırasında boş olması dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.