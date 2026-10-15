Bursa Mudanya\'da fırtına sahildeki taşları söktü, denizin rengi kahverengiye döndü

Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mudanya ilçesinde adeta denizle karaya birleşti, kaldırım taşları yerlerinden söküldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Zeytinbağı mahallesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sahildeki taşlar yerinden söküldü.

Öte yandan kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu. Denizin mavi görüntüsünün yerini çamurlu suya bırakması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.