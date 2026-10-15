Bursa Mudanya'da fırtına sahildeki taşları söktü, denizin rengi kahverengiye döndü - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da fırtına sahildeki taşları söktü, denizin rengi kahverengiye döndü

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Bursa Mudanya\'da fırtına sahildeki taşları söktü, denizin rengi kahverengiye döndü
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Bursa'da gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, Mudanya ilçesinde kaldırım taşlarını yerinden sökerek denizin rengini kahverengiye çevirdi. Zeytinbağı Mahallesi'nde çamurlu suların denize ulaşmasıyla ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mudanya ilçesinde adeta denizle karaya birleşti, kaldırım taşları yerlerinden söküldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Zeytinbağı mahallesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sahildeki taşlar yerinden söküldü.

Öte yandan kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu. Denizin mavi görüntüsünün yerini çamurlu suya bırakması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da fırtına sahildeki taşları söktü, denizin rengi kahverengiye döndü - Son Dakika
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