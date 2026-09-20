Bursa Mudanya'da köpekten kaçan güvenlik görevlisi çukura düşerek yaralandı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da köpekten kaçan güvenlik görevlisi çukura düşerek yaralandı

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Bursa Mudanya\'da köpekten kaçan güvenlik görevlisi çukura düşerek yaralandı
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Bursa Mudanya'da bir sitenin 46 yaşındaki güvenlik görevlisi, köpeğin havlamasıyla kaçarken kaldırım kenarındaki çukura düşüp başından yaralandı. İlk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için polis tahkikat başlattı.

Bursa'da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki adam, devriye sırasında arkasından gelen köpeğin havlaması üzerine kaçarken kaldırım kenarındaki çukura düşerek başından yaralandı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. (46), site çevresinde devriye attığı sırada arkasından gelen köpeğin havlamasıyla panikleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada kaldırım kenarında bulunan çukura düşen F.A., başını sert şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da köpekten kaçan güvenlik görevlisi çukura düşerek yaralandı - Son Dakika
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