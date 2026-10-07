Bursa Mudanya\'da okul önünde servis şoförlerinin kavgası kameraya yansıdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir okul önünde servis şoförleri arasında kavga çıktı.

Mudanya Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.