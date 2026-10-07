Bursa Mudanya'da okul önünde servis şoförlerinin kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da okul önünde servis şoförlerinin kavgası kameraya yansıdı

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Bursa Mudanya\'da okul önünde servis şoförlerinin kavgası kameraya yansıdı
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Bursa Mudanya'da Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin bulunduğu bölgede yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, tarafların birbirine fiziki müdahale ettiği görüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir okul önünde servis şoförleri arasında kavga çıktı.

Mudanya Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da okul önünde servis şoförlerinin kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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