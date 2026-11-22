Bursa'nın Mudanya ilçesinde BURULAŞ'a ait 1SY numaralı otobüse binmek isteyen 68 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde, Hacı Baba Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (68) isimli kadın, BURULAŞ'a ait 1SY numaralı otobüse binmek istediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen trafik polis ekipleri, otobüs şoförüne alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün alkol oranının 0 promil olduğu belirlendi. Olay yerine gelen diğer polis ekipleri de incelemelerde bulunarak olayla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi.