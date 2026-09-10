Bursa Mudanya'da otomobil kontrolden çıkıp toprak rampaya tırmandı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da otomobil kontrolden çıkıp toprak rampaya tırmandı

Bursa Mudanya\'da otomobil kontrolden çıkıp toprak rampaya tırmandı
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Bursa'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mudanya-Bursa istikameti Bademli Kavşağı'nda toprak alana savruldu. Rampa şeklindeki bölgeye çıkan araçta maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Bursa'da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kontrolden çıktı. Toprak alandaki rampaya çıkan otomobil, görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mudanya-Bursa istikameti Bademli Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak alana savruldu. Rampa şeklindeki bölgeye çıkan araç, bir süre ilerledikten sonra güçlükle durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mudanya, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Mudanya'da otomobil kontrolden çıkıp toprak rampaya tırmandı - Son Dakika

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