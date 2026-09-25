Bursa Mudanya\'da tır, belediyenin giysi toplama kutusuna çarptı, sürücü durmadı

Bursa'da dar sokaktan dönüş yapmak isteyen tır, manevra sırasında yol kenarında bulunan giysi toplama kutusuna çarptı. Kutuda hasar meydana gelirken, tır sürücüsü yoluna devam etti.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesinde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan dönüş yapmak isteyen tır sürücüsü, manevra sırasında yol kenarında bulunan Mudanya Belediyesi'ne ait giysi toplama kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kutu zarar görürken, tır sürücüsü durmadan yoluna devam etti.

Yaşanan anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.