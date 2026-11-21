Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye yerleşkesinde uzun yıllardır hizmet veren Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, 1315 yataklı yeni Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınarak kapılarını kapattı. Hastanede tedavisi devam eden son 17 hasta, 112 ekiplerince bugün yeni hastaneye sevk edildi. Boşaltılan hastanenin kısa sürede Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek binası olarak hizmete devam edeceği öğrenildi.

Çevredeki esnaf ile vedalaşan hastane personeli alkışlarla uğurlandı. Hastanenin boşaltılıp kapılarının kapatılmasının ardından 50 yıldır komşuluk yapan çevredeki esnafı buruk bir hüzün kapladı.

Acemler'de inşa edilen ve hizmete giren yeni Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kentteki bazı köklü kamu hastanelerinin taşınması süreci devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 15 Ekim 2026 tarihli açılış onayı doğrultusunda müstakil hastane statüsü kaldırılan Muradiye'deki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde de taşınma işlemleri gerçekleştirildi. Hastanedeki yatan 17 hastanın ambulanslarla yeni yerleşkeye nakledilmesiyle birlikte bina hasta kabulüne kapatıldı.

Yarım asırlık komşuluk sona erdi, esnafı hüzün kapladı

Muradiye bölgesinde yarım asra yaklaşan sağlık geçmişi ve komşuluk kültürüyle mahalle dokusunun bir parçası haline gelen yerleşkenin kapanması, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında üzüntüye yol açtı. Yıllardır hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren bölge esnafı, dükkanlarının önündeki hareketliliğin sona ermesiyle büyük bir boşluk oluştuğunu ifade ederek duygusal anlar yaşadı. 40 yıldır hastane personeline ve hasta yakınlarını çay, kahve tost satan büfe işletmecisi Kadir Ersavaş duygularını şu şekilde ifade etti: "1987 yılından bu yana hastane önünde halka hizmet ediyorum. Bir gün olsun büfeyi açmamazlık yapmadım. Rahmetli Ali Osman Sönmez çok kapsamlı bir hastane yaptı. Zamanında burası Marmara Bölgesinin en kapsamlı kanser hastanesiydi. Ulaşım çok kolaydı. İnşallah yeni yapılan hastane vatandaşlarımız için daha faydalı olur. Buranında atıl kalmasını istemiyoruz, halk için yeniden hizmete açılmasını talep ediyoruz. Burası iklim olarak Bursa'nın en güzel yeri. Eski verem hastanesi ve Bitinya Sarayı da bu bölgemizde. Eski insanlar buranın kıymetini bilmişler. İnşallah şimdiki yöneticilerimiz de bu bölgenin kıymetinin farkındalardır."

50 yıldır hastane karşısındaki durakta taksicilik yapan Turgay Yaman ise "Daha hastane açılmamıştı, biz buradaydık. 1992 senesinde açılışına tanık olduk. Şimdi kapanışına tanık oluyoruz yalnız tek başımıza kaldık. Hasta yakınlarına ve hastalara hizmet veriyorduk. Artık müşterimiz olmaz, kör kuyunun içine düştük" diye konuştu.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin tarihçesi

Bursa'nın sağlık altyapısında önemli bir yere sahip olan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursalı sanayici, iş insanı ve eski Bursa Milletvekili merhum Ali Osman Sönmez tarafından yaptırılarak Sağlık Bakanlığı'na bağışlandı.

Temeli 7 Ağustos 1990 tarihinde atılan ve inşaatına Eylül 1990'da başlanan hastane, 10 bin 404 metrekarelik saha üzerine yaklaşık 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip şekilde inşa edildi. İnşaatın tamamlanmasının ardından 1994 yılında 200 yatak kapasiteli müstakil "Sağlık Bakanlığı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi" olarak hizmete açıldı. Açıldığı günden bu yana yalnızca Bursa'ya değil, çevre illerden gelen kanser hastalarına da kemoterapi, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında şifa dağıtan kurum, kent tarihinin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.