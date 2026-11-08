Bursa Mustafakemalpaşa'da bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa Mustafakemalpaşa'da bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Bursa Mustafakemalpaşa\'da bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Güllüce Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarparak hurdaya döndü, kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa'dan Güllüce istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

Sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, araç içerisinde sıkışan diğer yaralı ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa3. SayfaİtfaiyeGüncelBursaSon Dakika

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