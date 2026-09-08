Bursa Nilüfer'de arazi yangını büyümeden kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de arazi yangını büyümeden kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı

Bursa Nilüfer\'de arazi yangını büyümeden kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Büyükbalıklı ile Çekrice mahalleleri arasında çıkan arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Büyükbalıklı ile Çekrice mahalleleri arasında kalan bölgede çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bölgede arazi yangını çıktığı ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahaleye destek vermek amacıyla Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de olay yerine gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangın tamamen söndürüldü. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip edildi.

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Nilüfer'de arazi yangını büyümeden kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı - Son Dakika

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