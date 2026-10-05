10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alkol denetimini görünce 10 milyon liralık lüks otomobilini geri vitese takarak kaçan sürücü, 10 dakikalık aramanın ardından çalılıkta uyurken bulundu. Polislere "Uyuyordum ya, horladım mı" diye soran sürücü, alkolmetreyi üflemeyip yaya olarak yeniden kaçtı. Sürücüye 550 bin lira ceza kesildi, otomobil 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalara kurdukları denetimlerle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 16 AIA plakalı, 10 milyon liralık lüks otomobilin sürücüsü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler kısa sürede kaçan otomobilin peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, burada arama başlattı. 10 dakikalık aramanın ardından sürücü uyurken bulundu.

10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

UYUYORDUM YA, HORLADIM MI

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna "Vallahi uyumuşum" yanıtını veren sürücü, ardından polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi.

10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDEN KOŞARAK KAÇTI

Polis memurunun alkolmetreyi uzatması üzerine üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

EHLİYETİNE 2042'YE KADAR EL KONULDU

10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen şahsın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu, alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.

10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Kaynak: İHA
3. SayfaNilüferGüncelBursaCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
10:36
Kafa karıştıran tablo Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:06
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:02:26. #.0.2#
SON DAKİKA: 10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei