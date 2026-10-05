10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalara kurdukları denetimlerle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 16 AIA plakalı, 10 milyon liralık lüks otomobilin sürücüsü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler kısa sürede kaçan otomobilin peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, burada arama başlattı. 10 dakikalık aramanın ardından sürücü uyurken bulundu.

UYUYORDUM YA, HORLADIM MI

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna "Vallahi uyumuşum" yanıtını veren sürücü, ardından polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDEN KOŞARAK KAÇTI

Polis memurunun alkolmetreyi uzatması üzerine üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

EHLİYETİNE 2042'YE KADAR EL KONULDU

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen şahsın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu, alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.