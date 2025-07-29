Bursa\'nın Gürsu İlçesinde Orman Yangını: Tarihi Felaketin Etkileri Görüntülendi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde tarihi yangının etkisini gözler önüne seren, ormanın eski yemyeşil ve şu anki küle dönmüş görüntüleri herkesi duygulandırdı.

Gürsu ilçesinde çıkan ve tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olarak değerlendirilen orman yangını sonrası, ortaya çıkan manzaralar yürek burktu. Dron ile görüntülenen esik yemyeşil ormanlık alının küle dönmüş son hali herkesi duygulandırdı. Katırlı Dağı'nın eteklerinin kapkara olduğu ve tüm güzel yeşil alanların küle döndüğü görüldü. Özellikle İğdir Mahallesi sınırlarında yer alan Gürsu Belediyesi'nin 80 dönümlük dev mesire alını da büyük zarar gördü. Seyir terasları 150 kişilik restoran ve balon evleri ile şehrin en güzel bölgesi, yerini en acı görüntülere bıraktı.

Bölgede 4 gündür etkili olan ve söndürme çalışmalarının son noktaya geldiği Gürsu ve Kestel'de soğutma çalışmaları halen devam ediyor. - BURSA