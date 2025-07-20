Bursa\'nın İznik İlçesinde Orman Yangını

Bursa'nın İznik ilçesi Ömerli Mahallesi mevkisinde orman yangını başladı.

Yangın, İznik ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde öğle saatlerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı ile dumanların yükseldiği bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İznik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Alevlere anında müdahale eden ekipler, kısa sürede büyük bir alanı kontrol altına aldı.

Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan da desteğin sağlandığı açıklandı. - BURSA