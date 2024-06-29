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Günübirlikçilere şok uygulama

Bursa'nın yazlık ilçelerinde polis kuş uçurtmuyor

Bursa polisi turistik ilçelerde suça ve suçluya göz açtırmıyor

BURSA - Bursa polisi Marmara denizine kıyısı olan Gemlik ve Mudanya ilçeleriyle ve İznik gölü kıyısı ve sahil şeridinde eş zamanlı Huzur ve Uygulaması yaptı. Hafta sonu deniz kıyısına gelen günübirlikçiler tek tek sorgulanırken vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İznik, Gemlik ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile birlikte 'Huzur ve Güven' uygulamaları gerçekleştirildi. Polis Bursa'nın Marmara Denizine kıyısı olan Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçeleri ile İznik gölü sahil şeridinde şok uygulamalar yaptı. Ekipler kurulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve şahısları durdurarak sorgularını yaparken bir yandan da umuma açık mekanlarda denetlemeler yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına her ilçede şok uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.