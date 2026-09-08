Bursa Orhaneli\'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Göynükbelen Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgeye BUSKİ, Nilüfer Belediyesi ve Keles Belediyesine ait toplam 3 su tankeri de sevk edildi.

Yangının büyümesinin önüne geçmek ve ekiplerin müdahalesini desteklemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, bölgedeki gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.