Bursa Orhaneli'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye 3 su tankeri daha sevk edildi, çalışmalar AKOM koordinasyonunda devam ediyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yangın, Göynükbelen Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgeye BUSKİ, Nilüfer Belediyesi ve Keles Belediyesine ait toplam 3 su tankeri de sevk edildi.
Yangının büyümesinin önüne geçmek ve ekiplerin müdahalesini desteklemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, bölgedeki gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.
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