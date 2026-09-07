Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe uçtu; 1 kişi yanarak öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe uçtu; 1 kişi yanarak öldü, 5 yaralı

Bursa Orhangazi\'de otomobil zeytinliğe uçtu; 1 kişi yanarak öldü, 5 yaralı
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Orhangazi-İznik yolunda kontrolden çıkan otomobilin zeytinliğe uçup alev alması sonucu 73 yaşındaki Abdullah Akşit hayatını kaybetti. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, yaralılar Orhangazi ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Yolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu. Zeytin ağacına çarparak alev alan otomobilde bulunan 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 1'i çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Orhangazi-İznik yolu Keramet Mahallesi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Hakan Akşit idaresindeki 06 JRU 49 plakalı otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Zeytin ağacına çarparak durabilen otomobilde bulunan 73 yaşındaki Abdullah Akşit araç içinde sıkıştı. Ayrıca, araçta bulunan küçük çocuk Umut, Nurcan G.(45), Güldeniz A.(23) ve Hatice A. yaralandı. Ağaca çarpan otomobil bir anda alev aldı. Yaşanan kazada, araç içerisinde sıkışan 73 yaşındaki Abdullah Akşit hayatını kaybederken, araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi de yaralı olarak kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarıldı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan araç söndürülürken, yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Acil Durum, Orhangazi, 3. Sayfa, İznik, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe uçtu; 1 kişi yanarak öldü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe uçtu; 1 kişi yanarak öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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