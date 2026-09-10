Bursa Osmangazi'de geri dönüşüm deposunda yangın, bir çalışan dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de geri dönüşüm deposunda yangın, bir çalışan dumandan etkilendi

Bursa Osmangazi\'de geri dönüşüm deposunda yangın, bir çalışan dumandan etkilendi
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüfer köyündeki geri dönüşüm deposinde hurda kağıtların tutuşmasıyla yangın çıktı. 8 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yarım saatte kontrol altına alınırken dumandan etkilenen bir çalışana sağlık ekipleri müdahale etti.

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangına 8 itfaiye aracı müdahale ederken dumandan bir çalışan da etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüfer köyünde bir geri dönüşüm deposunda hurda kağıtların tutuşması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iki ayrı noktadan 8 itfaiye aracı ile 10 dakika içerisinde yangına müdahale etti. Yarım saat içinde kontrol altına alınan yangında bir çalışan dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir çalışana müdahale etti.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Bursa, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Osmangazi'de geri dönüşüm deposunda yangın, bir çalışan dumandan etkilendi - Son Dakika

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