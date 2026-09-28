Bursa Osmangazi'de kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, durumu iyi - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, durumu iyi

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Bursa Osmangazi\'de kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, durumu iyi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, sürücünün olay sonrası rahat tavırları dikkat çekti.

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası sergilediği rahat tavırlar vatandaşların dikkatini çekti.

Kaza, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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