Bursa Osmangazi\'de patenli genç korna uyarısına rağmen minibüse tutunup ilerledi

Bursa Osmangazi'de patenli genç korna uyarısına rağmen minibüse tutunup ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de Ankara Yolu Caddesi'nde patenli bir genç, minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Sürücülerin korna uyarıları sonuç vermedi ve o anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da patenli gencin, minibüse tutunarak tehlikeli şekilde seyahat ettiği anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli genç, minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler, genci korna ile uyarsa da sonuç değişmedi. Tehlikeli yolculuk, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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