Bursa Osmangazi'de Seyyar Satıcılar ile Zabıta Arasında Arbede - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de Seyyar Satıcılar ile Zabıta Arasında Arbede

Bursa Osmangazi\'de Seyyar Satıcılar ile Zabıta Arasında Arbede

Bursa Osmangazi'de seyyar satıcılar ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta memurları arasında arbede yaşandı. Kültürpark'ta seyyar satıcıların tezgahlarını kaldıran zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Bayan zabıtanın parmağı kırıldı. Öfkeli vatandaş ise kameraya anbean yansıdı.

03.06.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Bursa Osmangazi'de seyyar satıcılar ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta memurları arasında arbede yaşandı. Kültürpark'ta seyyar satıcıların tezgahlarını kaldıran zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Bayan zabıtanın parmağı kırıldı. Öfkeli vatandaş ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'ta seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir seyyarın su ve kuruyemiş sattığını gören ekipler müdahale etmek isteyince arbede yaşandı. Öfkelenen vatandaş, zabıta memurlarına karşı direnince ekip ise güvenlik amacıyla video kaydı aldı. Kendisini video kaydına aldığı gören kişi kadın zabıtanın parmağını kırdı. O anlar kameraya yansırken, arbedeyi çevredeki vatandaşlar ayırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Osmangazi'de Seyyar Satıcılar ile Zabıta Arasında Arbede - Son Dakika

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