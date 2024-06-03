Bursa Osmangazi\'de Seyyar Satıcılar ile Zabıta Arasında Arbede

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Bursa Osmangazi'de seyyar satıcılar ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta memurları arasında arbede yaşandı. Kültürpark'ta seyyar satıcıların tezgahlarını kaldıran zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Bayan zabıtanın parmağı kırıldı. Öfkeli vatandaş ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'ta seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir seyyarın su ve kuruyemiş sattığını gören ekipler müdahale etmek isteyince arbede yaşandı. Öfkelenen vatandaş, zabıta memurlarına karşı direnince ekip ise güvenlik amacıyla video kaydı aldı. Kendisini video kaydına aldığı gören kişi kadın zabıtanın parmağını kırdı. O anlar kameraya yansırken, arbedeyi çevredeki vatandaşlar ayırdı. - BURSA