Bursa Osmangazi'de tırı sollayan otomobil motosikletle kafa kafaya gelmekten kurtuldu - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de tırı sollayan otomobil motosikletle kafa kafaya gelmekten kurtuldu

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Bursa Osmangazi\'de tırı sollayan otomobil motosikletle kafa kafaya gelmekten kurtuldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sollama yasağı olan Uludağ Yolu'nda tırı sollamaya çalışan otomobil, karşı şeritten gelen motosikletle kafa kafaya gelmekten son anda kurtuldu. Sürücülerin ani manevrasıyla facianın teğet geçtiği anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Bursa'da sollama yapılmasının yasak olduğu yolda tırı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sollama yapılmasının yasak olduğu yolda seyreden otomobil sürücüsü, önündeki tırı sollamak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen motosiklet ile kafa kafaya gelince sürücüler ani manevra yaptı. Facianın teğet geçtiği o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de tırı sollayan otomobil motosikletle kafa kafaya gelmekten kurtuldu - Son Dakika
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