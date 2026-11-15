Osmangazi'de kaçmak isteyen motosikletli yakalandı: Ehliyetsiz, alkollü ve plakası kopya - Son Dakika
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Osmangazi'de kaçmak isteyen motosikletli yakalandı: Ehliyetsiz, alkollü ve plakası kopya

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Osmangazi\'de kaçmak isteyen motosikletli yakalandı: Ehliyetsiz, alkollü ve plakası kopya
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Osmangazi\'de kaçmak isteyen motosikletli yakalandı: Ehliyetsiz, alkollü ve plakası kopya
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü Mahallesi'nde hızla ilerleyen bir motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçen 5 kişiye çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 21 yaşındaki Y.K.'yi yakalayan polis, sürücünün ehliyeti olmadığını ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğunu tespit etti. Motosikletteki plakanın başka bir otomobile ait olduğu da anlaşıldı. Sürücü gözaltına alınırken yaklaşık 300 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişi, bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün ehliyetsiz, 1 promilin üzerinde alkollü olduğu ve başka bir otomobilin plakasını kopyalayarak motosikletine taktığı ortaya çıktı. Yaklaşık 300 bin lira para cezası uygulanan sürücü gözaltına alındı.

YAYA GEÇİDİNDE 5 KİŞİYE ÇARPTI

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, hızla ilerlediği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı.

KAÇARKEN YAKALANDI, PLAKA BAŞKA ARACA AİT ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Korktuğu için kaçmak istediğini söyleyen sürücünün yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin üzerinde bulunan plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı da ortaya çıktı.

300 BİN LİRA CEZA, GÖZALTI

5 kişinin yaralandığı kazada sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, Y.K. gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    motoru yakaladığında çantalarını kontrol edeceksin yarısı çantasında sahte plaka taşıyor çoğuda plakasını hususi çamurla sıvıyor 0 0 Yanıtla
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