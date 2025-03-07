Bursa Uludağ Yolu'nda Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
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Bursa Uludağ Yolu'nda Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

Bursa Uludağ Yolu\'nda Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

Bursa Uludağ yolu üzerinde bir otomobilin motor kısmından yangın çıkması sonucu sürücü son anda araçtan tahliye oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, can kaybı yok.

07.03.2025 10:24  Güncelleme: 10:26
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Bursa Uludağ yolu dün gece alevlerin ışığıyla aydınlandı. Gece yarısı Uludağ'dan dönen bir otomobil yolda alev aldı. Sürücünün içerisinde yanmaktan son anda kurtulduğu araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa Uludağ yolu Hüseyin Alan köyü girişinde meydana geldi. İftar için Hüseyin Alan köyüne gittiği öğrenilen bir kişi gece geç saatte Bursa'ya doğru yola çıktı. Kullandığı otomobil köy yol ayrımında motor kısmından alev alan sürücüsü alevler bir anda büyüyünce aracı durdurup son anda kendini dışarıya atmayı başardı. Alev topuna dönen otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. Uludağ Jandarma Karakoluna bağlı ekipler yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Uludağ Yolu'nda Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu - Son Dakika

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