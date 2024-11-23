Bursa'ya Yılın İlk Karı Düştü - Son Dakika
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Bursa'ya Yılın İlk Karı Düştü

Bursa\'ya Yılın İlk Karı Düştü

Bursa'da kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

23.11.2024 15:11
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Bursa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşerken, Bursa'da kent merkezine yılın ilk karı düştü. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış sonrası bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda. Bazı vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalanınca trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, yağışların yarın da devam edeceği öngörülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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