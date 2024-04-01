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Bursa-Yalova Karayolu'nda Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Yalova Karayolu'nda Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Bursa-Yalova Karayolu\'nda Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Bursa-Yalova karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Orhangazi istikametinden Yalova istikametine giden bir minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

01.04.2024 17:34
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Bursa- Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkisi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 11.15 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkisi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru giden Kırgızistan asıllı Burhan Mikail (32) idaresinde 34 VF 3482 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Orta refüje çıkıp takla attı

Orta refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü. Kazada minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan Akdemir (32) hafif yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan ve durumları hafif olan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa-Yalova Karayolu'nda Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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