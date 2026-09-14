Bursa Yenişehir'de alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç hayatını kaybetti

Bursa Yenişehir\'de alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2.53 promil alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Kazadan önce tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazadan önce alkollü tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Zikzak çizerek ilerlediği görüntüler ortaya çıktı

2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö.'nün, kazadan önce zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.'nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yenişehir, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Yenişehir'de alkollü tır motosiklete çarptı, 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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