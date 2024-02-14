Bursa-Yenişehir Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Yenişehir Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı

Bursa-Yenişehir Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, Yenişehir'den Bursa istikametine seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2024 17:50  Güncelleme: 17:51
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Bursa- Yenişehir yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den Bursa istikametine seyreden Murat Y. (49) idaresindeki 16 SPL 30 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ve yolcu Zeynep Y. (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa-Yenişehir Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa-Yenişehir Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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