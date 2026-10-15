Bursa Yıldırım\'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş jandarma kurtardı

Bursa Yıldırım'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş jandarma kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su taşkını nedeniyle evine giden yollar kapanan 63 yaşındaki vatandaş bulunduğu yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma timleri, iş makinesi yardımıyla bölgeye ulaşarak vatandaşı kurtardı.
Bursa'da su taşkını nedeniyle evine giden yollar kapanan ve mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş, jandarma timlerinin iş makinesi yardımıyla gerçekleştirdiği çalışma sonucu kurtarıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bulunan barakada tek başına yaşayan Ahmet Gül'ün evine ulaşımı sağlayan yollar, su taşkını nedeniyle kapandı. Ayağındaki yara nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Gül, bulunduğu yerde mahsur kaldı.
İhbar üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Samanlı Karakolu timleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan timler, iş makinesi yardımıyla mahsur kalan vatandaşa ulaşarak kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan, jandarma timlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan 63 yaşındaki Ahmet Gül'ün durumuyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?