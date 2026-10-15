Bursa Yıldırım'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş jandarma kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Yıldırım'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş jandarma kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım\'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş jandarma kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su taşkını nedeniyle evine giden yollar kapanan 63 yaşındaki vatandaş bulunduğu yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma timleri, iş makinesi yardımıyla bölgeye ulaşarak vatandaşı kurtardı.

Bursa'da su taşkını nedeniyle evine giden yollar kapanan ve mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş, jandarma timlerinin iş makinesi yardımıyla gerçekleştirdiği çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bulunan barakada tek başına yaşayan Ahmet Gül'ün evine ulaşımı sağlayan yollar, su taşkını nedeniyle kapandı. Ayağındaki yara nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Gül, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Samanlı Karakolu timleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan timler, iş makinesi yardımıyla mahsur kalan vatandaşa ulaşarak kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, jandarma timlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan 63 yaşındaki Ahmet Gül'ün durumuyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Hava Durumu3. SayfaYıldırımJandarmaGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:41
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:32:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş jandarma kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei