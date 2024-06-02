Bursa Yunus Polisleri Suçluları Yakaladı - Son Dakika
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Bursa Yunus Polisleri Suçluları Yakaladı

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Bursa'da Yunus Polisleri, 2 ay boyunca gerçekleştirdikleri uygulamalarda 18 bin 352 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 152 kişiyi de yakaladı. Yapılan yol kontrolünde ise 3 kilo 124 gram esrar ve 65 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplamda 3 kilo 124 gram esrar, 288 gram metamfetamin, 233 gram bonzai, 33 gram extacy uyuşturucu maddesi, 65 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 565 adet mermi ve 1 çalıntı eşya ele geçirildi.

02.06.2024 10:06
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Bursa'da Yunuslar polisleri 3 kilo 124 gram esrar yakaladı

152 aranan şahıs teker teker yakalandı

Yunus polisleri suça ve suçluya göz açtırmıyor

BURSA - Bursa'da Yunus Polisleri 2 ayda gerçekleştirdikleri uygulamalarda 18 bin 352 şahıs sorgularken; çeşitli suçlardan aranan 152 aranan şahsı da yakaladı. Bir çok noktada anlık olarak yapılan yol kontrolünde 3 kilo 124 gram esrar maddesi ile 65 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği timleri şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 2 ayda yapılan çalışmalarda 18 bin 352 şahıs sorgulanırken; çeşitli suçlardan 152 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

3 kilo 124 gram esrar yakalandı

2 aylık sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 3 kilo 124 gram esrar, 288 gram metamfetamin, 233 gram bonzai, 33 gram extacy uyuşturucu maddesi, 65 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 565 adet mermi, 1 çalıntı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Yunus Polisleri Suçluları Yakaladı - Son Dakika

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