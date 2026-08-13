Bursalı Doğasever Balıkları Kurtardı - Son Dakika
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Bursalı Doğasever Balıkları Kurtardı

Bursalı Doğasever Balıkları Kurtardı
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Hasan Hacıoğlu, kuruyan dereden binlerce yavru balığı kurtarıp başka derelere taşıdı.

Bursalı doğa tutkunu Hasan Hacıoğlu (42) kuruyan deredeki binlerce yavru balığı kovalarla hayat olan başka derelere taşıyıp hayatlarını kurtardı.

Oscar ödüllerine konu olacak olay Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Abdal Köprüsü altında ikiye ayrılan Nilüfer Deresinin Yunuseli Havaalanı arkasından devam eden kolu aşırı sıcaklar sebebiyle kurumaya yüz tuttu. Su seviyesi iyice azalan derede küçük küçük su birikintilerinde mahsur kalan binlerce yavru balık adeta ölümlerini beklemeye başladı. Derede yaptığı inceleme sırasında suyun üzerine sıçrayan yavru balıkları farkeden Hacıoğlu durumu Bursa Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler derenin durumu ve balıkların halini görüntüleyip olay yerinden ayrıldı.

Balıkların haline dayanamayıp kovayla taşıdı

Küçük su birikintileri içerisinde sıkışıp kalan yavru balıkların fazla vaktinin kalmadığını fark eden Hasan Hacıoğlu eline geçirdiği bir balık kepçesiyle ile tek tek kurtardığı yavru balıkları içi su dolu kovalarla taşıyıp Nilüfer Deresinin Botanik Park tarafına akan diğer koluna bıraktı. Şu ana kadar 14 kova dolusu yavru balık kurtardığını belirten Hasan Hacıoğlu hayvansever Bursalılar ve yetkililerden yardım istedi. Balıkların biran önce diğer kola tahliye edilmesi gerektiğini belirten Hacıoğlu, derede turna, sazan, kefal ve bıyıklı cinsi balık popülasyonunun çok fazla olduğunu hala binlerce balığın kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı Doğasever Balıkları Kurtardı - Son Dakika

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