BUSKİ'ye Atık Su İhlali Nedeniyle 2 Milyon Lira Ceza

BUSKİ'ye 2 milyon lira idari ceza kesildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı nedeniyle 2 milyon 6 bin 31 lira ceza uyguladı.

BUSKİ Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlal yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza kesildi.

Orhangazi'de deşarj sınırı aşıldı

BUSKİ Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde de atık suyun sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Yine BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira idari ceza verildi.

Çimento fabrikası bacasına online takip

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi'nden anlık olarak takip edilen ve Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yapılan incelemede de emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2023 yılında aynı ihlali yapan fabrikaya 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

Bölgede bulunan mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucunda yine sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Mezbahaya 668 bin 677 lira ceza uygulandı.