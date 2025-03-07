BUSKİ'ye Atık Su İhlali Nedeniyle 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

BUSKİ'ye Atık Su İhlali Nedeniyle 2 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'ye atık su deşarjı nedeniyle toplamda 2 milyon 6 bin 31 lira idari ceza uyguladı. İhlaller, Mudanya ve Orhangazi'deki atıksu arıtma tesislerinde tespit edildi.

07.03.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ'ye 2 milyon lira idari ceza kesildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı nedeniyle 2 milyon 6 bin 31 lira ceza uyguladı.

BUSKİ Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlal yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza kesildi.

Orhangazi'de deşarj sınırı aşıldı

BUSKİ Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde de atık suyun sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Yine BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira idari ceza verildi.

Çimento fabrikası bacasına online takip

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi'nden anlık olarak takip edilen ve Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yapılan incelemede de emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2023 yılında aynı ihlali yapan fabrikaya 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

Bölgede bulunan mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucunda yine sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Mezbahaya 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Orhangazi, Mudanya, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Bursa, Buski, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BUSKİ'ye Atık Su İhlali Nedeniyle 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı

21:11 Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
20:50 MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
20:50 Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
20:10 Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
19:02 Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
09:42 Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
09:41 Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
09:31 Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
09:26 Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
09:16 Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
08:48 Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 00:32:08. #7.12#
SON DAKİKA: BUSKİ'ye Atık Su İhlali Nedeniyle 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.