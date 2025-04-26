Büyü Bozma İddiasıyla 45 Milyon TL Dolandırdılar - Son Dakika
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Büyü Bozma İddiasıyla 45 Milyon TL Dolandırdılar

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Adıyaman'da muska yapıp büyü bozma bahanesiyle 45 milyon TL dolandıran şahıslar yakalandı.

26.04.2025 13:37
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Muska yapıp büyü bozduğunu iddia eden şahıslar yakalandı

Şahsıların hesap hareketlerinde 45 milyon TL tespit edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, muska yapıp büyü bozduğunu iddia ederek bugüne kadar hesabından yaklaşık 45 milyon TL para girişi bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kendisini Sofi S. olarak tanıtan S.T isimli şahıs, mağdur vatandaşlara cin çıkarma, muska yazma, büyü bozma, gibi vaatlerde bulunarak mağdurlardan kurban parası, hatim okuma vb. şekillerde para talep ettikleri tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan başlatılan soruşturma kapsamında S.T ve birlikte hareket ettikleri K.Ö, Ş.A.Ç, A.K, A.U, R.K, A.Ç isimli şahıslar yakalanmış şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 102 adet uyuşturucu hap, bir adet ruhsatsız tabanca, 265 adet fişek, 15 adet kesici alet, çok sayıda sözde muska işinde kullanılan obje, çok sayıda mağdur kişiye ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Şüphelilerin hesapları incelendiğinde vatandaşlar bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında S.T, K.Ö, Ş.A.Ç, A.K, A.U, R.K, isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan R.K isimli adli makamlarca serbest bırakılırken A.U ve A.K isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahıslardan S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CK-LO-ÖK-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyü Bozma İddiasıyla 45 Milyon TL Dolandırdılar - Son Dakika

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