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Büyükada'da azmanbüsler davul zurna eşliğinde protesto edildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüslere yönelik tepkiler sürüyor. Ada sakinleri tarafından "Azmanbüs" adı verilen minibüslerin kaldırılması adına bir grup ilçe sakini davullu zurnalı eylem gerçekleştirdi.

Adalıların 'Azmanbüs' olarak adlandırdığı elektrikli minibüslerin ada dokusuna uymadığı, bölgeye zarar verdiğini belirten bir grup ilçe sakini, Büyükada'da İETT'nin yolcu alıp indirdiği alana giriş yapan İETT'nin elektrikli araçlarını yaklaşık 15 dakika boyunca davul zurna eşliğinde önüne geçerek ilerlemesini durdurdu. Adalıların mini taksilere yol verip büyük araçlara yol vermemesi ise dikkat çekti.

Elektrikli minibüsleri "azmanbüs" olarak niteleyen ada sakinleri, ellerindeki "Ada yolu yaya yolu", "Adalar şehirleşmesin" "Adada azmanbüs istemiyoruz" "İhaleyi kime verdin?" yazılı dövizlerle slogan atarak araçların önüne geçip tepkilerini dile getirdi.