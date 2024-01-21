Büyükçekmece Belediyesi\'nde rüşvet soruşturması: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de "rüşvet" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı.

Nitelikli rüşvet soruşturmasındaki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. - İSTANBUL