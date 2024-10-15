Büyükçekmece'de 1 Milyonluk Hırsızlık - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 1 Milyonluk Hırsızlık

Yüzleri kapalı hırsızlar, İstanbul'da oyun malzemeleri satan iş yerinden 1 milyon liralık ürün çaldı.

15.10.2024 11:20
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İstanbul Büyükçekmece'de sabah karşı oyun konsolu ve aksesuarları satılan iş yerine giren yüzleri kapalı şahıslar, piyasada değeri 1 milyon lirayı aşkın malzemeyi çuvallara doldurup kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre biri kadın toplam 3 hırsız, oyun konsolu ve aksesuarları satışı yapan iş yerine geldi. Kepengi kırıp içeri giren hırsızlar, iş yeri içerisinde bulunan piyasa değeri 1 milyon lirayı aşkın, oyun konsolu, oyun CD'leri ve kollarını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlara polise ve iş yeri sahibine haber verdi. Şüpheli şahısları yakalamaya yönelik polis ekipleri çalışmalara başladı. İş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Yaşanan olay anını anlatan iş yeri sahibi Berk Kırdar, "Gece saat 05.40 sıralarında beyaz bir araç geliyor 3 kişiler. Birisinin kadın olduğunu görmüşler 2 erkek 1 kadın. İlk önce kepengi söküyorlar. Daha sonra satışta buluna vitrin camlarını kırıp oyun konsollarını, aksesuarlarını, oyunları, kolları çalıp 7-8 dakika içinde kaçıyorlar. Komşular fark ediyor ışıkları açıp kapatıyorlar, ses yapıyorlar. Ellerinde çuvallarla gelmiş hırsızlar. Muhtemelen komşularda korktukları için bir şey yapamıyorlar. 7-8 dakika içinde kaçıp gitmişler. Şu anda tam tespit yapamadık ama 1 buçuk milyon liranın üzerinde mal zararımız var. Şikayetçi olduk. Polisler de geldi. İfademizi verdik bekliyoruz" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların iş yerine girmeleri, çaldıkları malzemeleri çuvallara doldurmaları ve kaçmaları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de 1 Milyonluk Hırsızlık - Son Dakika

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