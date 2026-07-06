Büyükçekmece'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Büyükçekmece\'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
06.07.2026 10:00
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TEM Otoyolu'nda yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5'i kadın 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik önceki gün yürütülen çalışmalarda, bir grup kaçak kişiyi tespit etti. Büyükçekmece ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari tipi araçta yapılan kontrollerde, 5'i erkek, 5'i kadın olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü B.Y. (29) isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, Avrupa ülkelerine gitmek üzere organizatör şahıslarla para karşılığında anlaştıkları ve söz konusu aracın kendilerini sınıra götürmek amacıyla gönderildiği anlaşıldı. Kaçak göçmen sevkiyatında kullanılan araca ve 2 adet cep telefonuna el konuldu.

Yakalanan şüpheli B.Y. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 illegal sığınmacı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Göçmen, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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