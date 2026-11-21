İstanbul Büyükçekmece'de silah ticareti yapan 66 yaşındaki adamın evine operasyon düzenlendi. Evde 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri çıkarken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulundurup izinsiz ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında Pınartepe Mahallesi'nde bir eve baskın yapıldı. Yapılan baskında H.T.Y. (66) yakalandı. Evde çelik kasa içerisinde 3 adet tabanca ve mermileri çıktı. Şahıs gözaltı işlemleri sonrasında sevk edildi mahkemece tutuklandı.