Büyükçekmece'de Darp Edilen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Darp Edilen Adam Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece\'de Darp Edilen Adam Hayatını Kaybetti

Olayda darp edilen Numan Kol, kalp masajı yapılsa da hayatını kaybetti. İki zanlı tutuklandı.

12.02.2025 21:42
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Büyükçekmece'de tokat atıp ölümüne neden olduğu adamı kalp masajıyla döndürmeye çalıştı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı uzun süre Kol'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi E-5 Güney yan yolu Cumhuriyet Mahallesi Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, Numan Kol yeğeni Reşat Akkol birlikte istasyon içerisindeki pastaneye girdi. Buradan ayrılmak için araca binen Kol'un, araçla geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif şekilde çarptı. Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

Kalp masajı yaptı

Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, "Büyükçekmece'de yeğeniyle dayısı birlikte bir pastaneye giriyorlar. Numan burasının çok pahalı olduğunu söyleyerek başka bir yere gidelim diyor. Park yerinden arabayı çıkarırken hemen arkasına bir araba girmiş, arkadan bir bayan geçiyor. Arabayı çıkarırken o bayana hafif vuruyor. Vurunca 3 kişi camı yumruklamaya başlıyor. Numan dışarı çıkıyor yumrukluyorlar. 3 kişi Numan'ı darp ediyor. Numan yere düşüyor. Darp edenlerden birisi adam yere düştü ne yapalım? diyor. Çevreden geçen bir sağlıkçı kalp masajı yapıyor. Oradan ambulans hastaneye getiriyor. Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Darp Edilen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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