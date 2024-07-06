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Büyükçekmece'de evinin çatısında uyuşturucu madde yetiştirip satan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Büyükemce'de evinin çatısında uyuşturucu bitki yetiştirdiği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla N.Ş. isimli şüphelinin evinin çatısında uyuşturucu bitki yetiştirdiği tespit edildi.

6 sap ekilmiş vaziyette kenevir ele geçirildi

Ekiplerce düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli N.Ş.'nin adresinde yapılan aramalarda 2 kök toplam 6 sap ekilmiş vaziyette kenevir, 3.17 gram uyuşturucu marihuana ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen şüphehli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından serbest bırakıldı.