Büyükçekmece'de göçük altındaki işçi aranırken 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen göçükle ilgili inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanının gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiği, bölgeye sevk edilen ekiplerin göçük altında kalan A.M. (39) ve B.M. (28) isimli inşaat çalışanlarını arama kurtarma çalışması başlattığını açıkladı. Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M. isimli şahsın sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, A.M. isimli inşaat çalışanını kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.